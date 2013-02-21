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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 20:17 BJT

美股业绩: 沃尔玛第四季获利增长,并提高股利

路透2月21日 - 沃尔玛 周四公布季度获利上扬,并提高股利,诸如延长分期积累预付购货(layaway)计画与紧咬对手价格的做法,在假期购物吸引购物者.

沃尔玛财年第四季继续营运部门的每股获利(EPS)为1.67美元,高于上年同期的1.51美元.该公司原预估每股获利为1.53-1.58美元.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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