国际油市: 亚洲汽油裂解价差回升至四年高点,受印尼需求提振

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡2月21日 - 亚洲汽油裂解价差周四回到四年高点,此前连续三个交易日下滑.
印尼需求坚稳,将裂解价差推回至每桶15.58美元,为2009年2月14日以来最高.
官方数据显示,在2月20日止当周,有大约30.04万吨辛烷值低于90等级的汽油从新加坡运至印尼,前一周仅有不到8万吨.
另一方面,台湾、新加坡、韩国炼厂3月开始进入岁修季.这将会使得汽油供应趋紧.
新加坡现货市场有两笔汽油交易.道达尔出售3月13-17日装运的92辛烷值汽油给托克(Trafigura),每桶130.10美元,但向维多买进3月8-12日装运95辛烷值汽油.
亚洲石脑油价格和裂解价差续跌,触及三周低点每吨1,001美元和美顿142.10美元,因液化石油气(LPG)供应充足.
"液化石油气是石脑油市场人气疲弱的主因,"新加坡一交易商称.
亚洲最大石脑油买家台塑石化据称买进了部分液化石油气,这将使得石脑油进口减少.
石脑油市场溢价水准触及纪录高位后,吸引印度、韩国和中国卖家出笼.
韩国最小的炼厂Hyundai Oilbank出售约2.5万吨3月底装运的石脑油给日本伊藤忠商事,交易商称此举相当罕见,因该公司通常不会出口现货石脑油.
现货市场有一笔交易,Mabanaft出售4月下半月石脑油船货给壳牌,每吨985美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。