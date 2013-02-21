国际油市: 亚洲汽油裂解价差回升至四年高点,受印尼需求提振

路透新加坡2月21日 - 亚洲汽油裂解价差周四回到四年高点,此前连续三个交易日下滑.

印尼需求坚稳,将裂解价差推回至每桶15.58美元,为2009年2月14日以来最高.

官方数据显示,在2月20日止当周,有大约30.04万吨辛烷值低于90等级的汽油从新加坡运至印尼,前一周仅有不到8万吨.

另一方面,台湾、新加坡、韩国炼厂3月开始进入岁修季.这将会使得汽油供应趋紧.

新加坡现货市场有两笔汽油交易.道达尔出售3月13-17日装运的92辛烷值汽油给托克(Trafigura),每桶130.10美元,但向维多买进3月8-12日装运95辛烷值汽油.

亚洲石脑油价格和裂解价差续跌,触及三周低点每吨1,001美元和美顿142.10美元,因液化石油气(LPG)供应充足.

"液化石油气是石脑油市场人气疲弱的主因,"新加坡一交易商称.

亚洲最大石脑油买家台塑石化据称买进了部分液化石油气,这将使得石脑油进口减少.

石脑油市场溢价水准触及纪录高位后,吸引印度、韩国和中国卖家出笼.

韩国最小的炼厂Hyundai Oilbank出售约2.5万吨3月底装运的石脑油给日本伊藤忠商事,交易商称此举相当罕见,因该公司通常不会出口现货石脑油.

现货市场有一笔交易,Mabanaft出售4月下半月石脑油船货给壳牌,每吨985美元.(完)

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