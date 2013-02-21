重发-美国农业: 2013年玉米和大豆收成料创纪录--USDA

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路透华盛顿2月21日 - 美国农业部(USDA)周四预估,美国玉米和大豆2013年收成率将回升,再加上种植面积增加,将使作物量创纪录,且价格大幅下滑.

"数项因素暗示,玉米和大豆收成率可能会回到趋势水准,"美国农业部首席经济分析师Josesph Glauber在USDA的农业展望论坛中称.

Glauber预估,美国2013/14年度玉米均价料下滑33%至每蒲式耳4.80美元,大豆价格料挫跌27%至10.50美元.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)