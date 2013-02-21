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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 21:41 BJT

表格: 美国1月CPI与上月持平,市场预估维上涨0.1%

路透2月21日 - 美国劳工部周四公布:

* 美国1月消费者物价指数(CPI)较前月持平(预估为上涨0.1%)

* 美国1月CPI较上年同期上涨1.6%(预估为上涨1.6%)

* 美国1月民间部门每周平均实质所得上升0.1%

* 美国1月核心CPI较上年同期上涨1.9%(预估为上涨1.8%)

* 美国1月核心CPI较前月上涨0.3%(预估为上涨0.2%)

* 美国1月扣除食品及能源的核心消费者物价指数(CPI)上涨0.3%(0.2514%),创下2011年5月以来最大升幅(市场预估为涨0.2%)

* 美国1月CPI较上年同期涨1.6%符合预期,创下2012年7月以来最小升幅;扣除能源/食品CPI年增率为1.9%(市场预估为涨1.8%)

以下为详细数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

1月 12月 13年1月/12年1月

整体CPI 持平 持平 1.6

扣除食品和能源 0.3 0.1 1.9

能源 -1.7 -0.8 -1.0

食品饮料 持平 0.2 1.6

食品 持平 0.2 1.6

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

1月 12月 (前值) 13年1月/12年1月

百分比变动(%) 0.1 0.3 0.6 0.3

(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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