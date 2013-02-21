表格: 美国1月CPI与上月持平,市场预估维上涨0.1%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透2月21日 - 美国劳工部周四公布:
* 美国1月消费者物价指数(CPI)较前月持平(预估为上涨0.1%)
* 美国1月CPI较上年同期上涨1.6%(预估为上涨1.6%)
* 美国1月民间部门每周平均实质所得上升0.1%
* 美国1月核心CPI较上年同期上涨1.9%(预估为上涨1.8%)
* 美国1月核心CPI较前月上涨0.3%(预估为上涨0.2%)
* 美国1月扣除食品及能源的核心消费者物价指数(CPI)上涨0.3%(0.2514%),创下2011年5月以来最大升幅(市场预估为涨0.2%)
* 美国1月CPI较上年同期涨1.6%符合预期,创下2012年7月以来最小升幅;扣除能源/食品CPI年增率为1.9%(市场预估为涨1.8%)
以下为详细数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
1月 12月 13年1月/12年1月
整体CPI 持平 持平 1.6
扣除食品和能源 0.3 0.1 1.9
能源 -1.7 -0.8 -1.0
食品饮料 持平 0.2 1.6
食品 持平 0.2 1.6
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
1月 12月 (前值) 13年1月/12年1月
百分比变动(%) 0.1 0.3 0.6 0.3
(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。