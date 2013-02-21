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市场报道 | 2013年 2月 21日 星期四 21:37 BJT

表格: 美国2月16日当周初请失业金人数升至36.2万人

路透2月21日 - 美国劳工部周四公布,

* 2月16日当周初请失业金人数为36.2万人(预估为35.5万人)

* 2月16日当周初请失业金人数四周均值为36.1万人

* 2月9日当周续请失业金人数为314.8万人(预估为317.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

02/16/13 362,000 360,750 -- --

02/09/13 342,000-R 352,750-R 3,148,000 2.4

02/02/13 368,000 351,000 3,137,000-R 2.4

01/26/13 371,000 352,750 3,244,000 2.5

01/19/13 330,000 351,750 3,216,000 2.5

01/12/13 335,000 360,000 3,175,000 2.5

01/05/13 375,000 366,750 3,229,000 2.5

12/29/12 367,000 359,000 3,169,000 2.5

注: R-修正值.(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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