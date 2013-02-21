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市场报道 | 2013年 2月 21日 星期四 22:57 BJT

美国热股: VERIFONE SYSTEMS财测不及市场预期,股价暴跌逾37%

路透2月21日 - 信用卡刷卡机制造商VERIFONE SYSTEMS INC 发布的当前季度获利预估远低分析师预期,该公司之前预计第一季业绩疲弱.

周四早盘,VERIFONE SYSTEMS股价暴跌37.53%,报19.92美元.(完)
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