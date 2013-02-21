表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透2月21日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
02/15/13 较上周 较上年 02/15/13 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 372.5 3.0 31.1 376.4 4.1 35.7 馏分油 126.1 -1.6 -17.3 123.6 -2.3 -19.9 汽油 232.6 -0.1 1.0 230.4 -2.9 -1.2 取暖油 21.9 -0.8 -9.0 21.0 -0.8 -9.4 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.5 煤油型航空燃料 39.9 0.4 -3.0 39.5 0.7 -3.7 原油日加工量 14.3 -0.2 -0.5 14.2 -0.1 -0.7 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加180万桶,汽油库存减少70万桶,馏分油库存减少160万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。