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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 00:22 BJT

表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透2月21日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

02/15/13 较上周 较上年 02/15/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 372.5 3.0 31.1 376.4 4.1 35.7 馏分油 126.1 -1.6 -17.3 123.6 -2.3 -19.9 汽油 232.6 -0.1 1.0 230.4 -2.9 -1.2 取暖油 21.9 -0.8 -9.0 21.0 -0.8 -9.4 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.5 煤油型航空燃料 39.9 0.4 -3.0 39.5 0.7 -3.7 原油日加工量 14.3 -0.2 -0.5 14.2 -0.1 -0.7 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加180万桶,汽油库存减少70万桶,馏分油库存减少160万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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