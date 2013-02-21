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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 02:10 BJT

表格: 美国财政部标售30年TIPS得标利率为0.639%,投标倍数为2.47

路透华盛顿2月21日 - 美国财政部称,其30年期通膨保值公债(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.639 中值 0.572 低值 0.510 价格/得标 价格 99.494180 高值得标比率 29.92% 投标倍数 2.47 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 9,000,042,800 总投标 22,257,766,800 竞争性投标得标 8,976,956,000 非竞争性投标得标 23,086,800 FED附加 0 初级市场交易商投标 14,645,000,000 初级市场交易商得标 2,833,000,000 直接投标 1,890,000,000 直接投标得标 1,255,000,000 间接投标 5,699,680,000 间接投标得标 4,888,956,000 发行细节 发行日 2013/02/28 到期日 2043/02/15 CUSIP码 912810RA8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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