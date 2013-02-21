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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 05:07 BJT

美股盘后: 美国国际集团公布业绩后股价大涨2.5%

路透纽约2月21日 - 美国国际集团 在周四美股盘后交易中大涨2.5%,此前公布业绩.

美国国际集团称,第四季每股亏损2.68美元,每股营运利润为0.20美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计美国国际集团第四季每股亏损0.08美元.

AIG表示亏损包括出售ILFC录得的44亿美元亏损.(完)
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