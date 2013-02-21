美股盘后: 惠普公布业绩后,股价盘后大涨2.9%

路透纽约2月21日 - 惠普 周四在美股盘后交易中大涨2.9%,此前该公司公布季度业绩和财测.

惠普公布2013会计年度第一季非GAAP每股盈利为0.82美元,GAAP每股盈利为0.63美元;营收为284亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第一季度每股收益为0.71美元,营收277.9亿美元.

惠普预计2013会计年度非GAAP每股盈利为3.40-3.60美元,GAAP每股盈利为2.30-2.50美元;第二季非GAAP每股盈利为0.80-0.82美元,GAAP每股盈利为0.38-0.40美元.