美股盘后: 惠普公布业绩后,股价盘后大涨2.9%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约2月21日 - 惠普 周四在美股盘后交易中大涨2.9%,此前该公司公布季度业绩和财测.
惠普公布2013会计年度第一季非GAAP每股盈利为0.82美元,GAAP每股盈利为0.63美元;营收为284亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第一季度每股收益为0.71美元,营收277.9亿美元.
惠普预计2013会计年度非GAAP每股盈利为3.40-3.60美元,GAAP每股盈利为2.30-2.50美元;第二季非GAAP每股盈利为0.80-0.82美元,GAAP每股盈利为0.38-0.40美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第二季度每股盈利为0.77美元,营收为279.6亿美元;2013会计年度每股盈利为3.32美元,营收为1,123.5亿美元.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。