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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 06:30 BJT

****日韩经济指标预测--2月22日-2月29日****

路透2月22日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
  
  2月18日当周

 2月22日(五)
 暂无重要经济数据公布
  
  2月25日当周
   
 2月25日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
 2月26日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2100      韩国消费者信心指数                             2月             --           102
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                         1月                     盈余29.8
 2350      日本零售销售(较上年同期)                       1月             --         +0.4%
 
 2月27日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2100      韩国央行制造业景气判断指数                     3月             --            76
 2300      韩国工业产出(较前月)                           1月             --         +1.0%
                     (较上年同期)                         1月             --         +0.8%
              服务业产出(较前月)                                          --         +0.1%
 2313      日本制造业采购经理人指数(PMI)                  2月             --          47.7
 2350      日本工业生产                               1月初值             --         +2.4%
              工业生产一个月预估                          1月             --         +2.6%
              工业生产两个月预估                                          --         +2.3%
 
 2月28日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0500      日本建筑订单(较上年同期)                       1月             --         +4.8%
              房屋开工(较上年同期)                                        --        +10.0%
 2330      日本所有家庭支出(较前月)                       1月             --         -0.7%
                        (较上年同期)                                      --         -0.7%
 2330      日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年             1月             --         -0.1%
           同期)                                                              
               全国核心CPI(较上年同期)                                    --         -0.2%
               东京地区CPI(较上年同期)                    2月             --         -0.6%
               东京地区核心CPI(较上年同期)                                --         -0.5%
 2330      日本求才求职比                                 1月             --          0.82
 2330      日本失业率                                     1月             --          4.2%
 2350      日本企业资本支出(较上年同期)                第四季             --         +2.2%
    
 2月29日(五)
 暂无重要经济数据公布
 (完)
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