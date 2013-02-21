日韩经济指标预测--2月22日-2月29日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透2月22日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月18日当周 2月22日(五) 暂无重要经济数据公布 2月25日当周 2月25日(一) 暂无重要经济数据公布 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 102 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 1月 盈余29.8 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -- +0.4% 2月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 76 2300 韩国工业产出(较前月) 1月 -- +1.0% (较上年同期) 1月 -- +0.8% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 47.7 2350 日本工业生产 1月初值 -- +2.4% 工业生产一个月预估 1月 -- +2.6% 工业生产两个月预估 -- +2.3% 2月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +4.8% 房屋开工(较上年同期) -- +10.0% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 -- -0.7% (较上年同期) -- -0.7% 2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年 1月 -- -0.1% 同期) 全国核心CPI(较上年同期) -- -0.2% 东京地区CPI(较上年同期) 2月 -- -0.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.5% 2330 日本求才求职比 1月 -- 0.82 2330 日本失业率 1月 -- 4.2% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +2.2% 2月29日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。