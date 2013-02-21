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市场报道 | 2013年 2月 22日 星期五 06:25 BJT

加拿大股市: 跌至五周低点,能源和金融股领跌

路透多伦多2月21日 - 加拿大指标股指周四跌至五周低点,能源和金融股领跌,美国一周初请失业金人数增幅超过预期,以及欧元区经济数据意外疲弱,均令加拿大股市承压.

交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier) 也对市场构成主要拖累,该股跌约9%,因其公布季度获利锐降.

"市场出现忧虑情绪.倘若市场涨势就此歇息甚至回落,我都不会感到惊讶,"Sprung Investment Management总裁Michael Sprung表示.

他补充道,如果进行修正,市场最多可能下滑10%.

策略师曾指出,加拿大股市在一波涨势升至18个月高位后,可能出现短期回落,资源类股料尤其脆弱.

此前美国和全球其他股市均下跌,因美国公布的请领失业金及消费者物价指数等多项数据均意味着经济增长缓慢,欧元区2月采购经理人指数(PMI)也说明该地区经济持续疲弱.

加拿大S&P/TSX综合股指 收低74.08点或0.58%,报12,639.97点,盘中一度触及12,602.54点,为1月16日以来最低.10大类股中有六类下跌.(完)
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