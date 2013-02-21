加拿大股市: 跌至五周低点,能源和金融股领跌

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透多伦多2月21日 - 加拿大指标股指周四跌至五周低点,能源和金融股领跌,美国一周初请失业金人数增幅超过预期,以及欧元区经济数据意外疲弱,均令加拿大股市承压.
交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier) 也对市场构成主要拖累,该股跌约9%,因其公布季度获利锐降.
"市场出现忧虑情绪.倘若市场涨势就此歇息甚至回落,我都不会感到惊讶,"Sprung Investment Management总裁Michael Sprung表示.
他补充道,如果进行修正,市场最多可能下滑10%.
策略师曾指出,加拿大股市在一波涨势升至18个月高位后,可能出现短期回落,资源类股料尤其脆弱.
此前美国和全球其他股市均下跌,因美国公布的请领失业金及消费者物价指数等多项数据均意味着经济增长缓慢,欧元区2月采购经理人指数(PMI)也说明该地区经济持续疲弱.
加拿大S&P/TSX综合股指 收低74.08点或0.58%,报12,639.97点,盘中一度触及12,602.54点,为1月16日以来最低.10大类股中有六类下跌.(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。