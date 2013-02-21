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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 06:44 BJT

全球外汇市场2月22日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣麻生太郎与经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开例行记者会.

-- - 欧洲央行执委科尔在NOVA商学院发表主题演讲.

-- - 欧洲央行执委亚斯穆森参加Hertie学院组织的活动.

0215 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就德克萨斯州经济发表讲话

0700 - 德国第四季国内生产总值(GDP)数据细节.

0815 - 瑞典2月制造业信心指数以及消费者信心指数

0900 - 德国2月Ifo企业景气判断指数

0900 - 意大利1月消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)终值

1000 - 意大利2月消费者信心指数

1100 - 意大利12月零售销售

1515 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦及美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事鲍威尔参与讨论题为"关键时刻:财政危机和货币政策的角色"的报告.

1530 - 美国ECRI一周领先指标

2330 - 美国联邦储备理事会理事塔鲁洛就"国际金融监管合作"发表讲话.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 王兴亚)
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