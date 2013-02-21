澳洲央行: 总裁史蒂文斯称中国经济放缓的势头已经结束

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透2月22日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯称周四表示：
* 中国经济放缓的势头已经结束
* 已准备好许多利率刺激举措
* 房价上涨,股价上升表明政策在发挥作用
* 澳洲贸易条件未来几年料进一步下降
* 认为非矿业投资有充分的理由会适时升温
* 通胀前景为必要时放松政策提供了空间
* 住房投资应升温,因存在几项支撑因素
* 通胀符合目标
* 澳元汇率高于预期
* 澳元是制定利率时考虑的一个因素,不是政策目标
* 并不认为资源投资在触顶后会迅速减少
* 资源出口会逐渐大幅走强.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。