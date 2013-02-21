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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 06:54 BJT

澳洲央行: 总裁史蒂文斯称中国经济放缓的势头已经结束

路透2月22日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯称周四表示：

* 中国经济放缓的势头已经结束

* 已准备好许多利率刺激举措

* 房价上涨,股价上升表明政策在发挥作用

* 澳洲贸易条件未来几年料进一步下降

* 认为非矿业投资有充分的理由会适时升温

* 通胀前景为必要时放松政策提供了空间

* 住房投资应升温,因存在几项支撑因素

* 通胀符合目标

* 澳元汇率高于预期

* 澳元是制定利率时考虑的一个因素,不是政策目标

* 并不认为资源投资在触顶后会迅速减少

* 资源出口会逐渐大幅走强.(完)
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