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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 07:14 BJT

更新版-纽约汇市: 欧元因经济忧虑下跌,美元普涨

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                   1.3188    1.3280     -0.69     -0.05    1.3194
 美元/日圆                    93.10     93.54     -0.47     +7.33     86.74
 欧元/日圆                   122.80    124.25     -1.17     +7.30    114.45
 美元/瑞郎                   0.9307    0.9270     +0.40     +1.66    0.9155
 英镑/美元                   1.5253    1.5233     +0.13     -6.14    1.6251
 美元/加元                   1.0182    1.0165     +0.17     +2.63    0.9921
 澳元/美元                   1.0245    1.0255     -0.10     -1.42    1.0393
 欧元/瑞郎                   1.2277    1.2313     -0.29     +1.67    1.2075
 欧元/英镑                   0.8646    0.8718     -0.83     +6.56    0.8114
 新西兰元/美                 0.8339    0.8353     -0.17     +0.68    0.8283
 元                                                                
 美元/挪威克                 5.6730    5.5965     +1.37     +1.98    5.5630
 朗                                                                
 欧元/挪威克                 7.4810    7.4319     +0.66     +1.92    7.3403
 朗                                                                
 美元/瑞典克                 6.4170    6.3452     +1.13     -1.26    6.4986
 朗                                                                
 欧元/瑞典克                 8.4656    8.4256     +0.47     -1.31    8.5777
 朗                                                                
                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅
 亦以此为基准计算.
    
      
              
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 (编译  利棣儿; 审校 李军)
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