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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 07:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月21日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最  
 新收盘价:                                           
                                                            
 公司名       股票代码    收盘价    涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                        
 中国                                                
 新浪                       54.80    -1.55    -2.75  3052048
 搜狐                       46.34    -0.67    -1.43   549578
 网易                       51.72    -1.19    -2.25   770977
 百度                       88.77    +0.32    +0.36  5319879
 亚信科技                   10.94    -0.03    -0.27   230765
                                                            
 台湾                                                
 台湾积体电                 18.69    -0.20    -1.06  1586022
 路                                                  
 联电                        1.87    +0.00    +0.00   185999
 日月光                      4.10    -0.04    -0.97   187430
 硅品精密                    5.13    +0.02    +0.39   620372
 和信超媒体                  1.10    -0.01    -0.90   240204
 友达                        4.25    +0.06    +1.43   189697
 中华电信                   31.12    -0.23    -0.73    67257
 台湾国际航                 35.02    -0.52    -1.46  1899981
 电                                                  
                                                            
 香港                                                
 中国移动                   54.95    -0.06    -0.11   192791
 中国联通                   14.39    -0.30    -2.04   281538
 中国电信                   50.58    -1.11    -2.15    39299
 中芯国际                    2.63    -0.05    -1.87   167807
 电讯盈科                    4.73    -0.02    -0.42     5652
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