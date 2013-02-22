中国证券: 投资者保护基金将探索持有更多上市公司股票--报载

路透上海2月22日 - 中国证券投资者保护基金公司有关负责人表示,投资者保护基金的风险防范管理要前移,将探索通过持有更多上市公司股票的方式行使股东权利,扩展保护基金的业务范围,积极研究向暂时陷入困境的证券公司、基金公司提供紧急救助为市场提供流动性支持.

中国证券报周五报导援引该负责人指出,随着证券市场创新活动向广度和深度延伸,券商挪用保证金等传统风险逐步被创新业务的其他风险以及流动性风险等新的风险因素所替代,保护基金公司风险防范管理也要随之前移,从事后处置变为重在事前防范.

他说,一方面,积极探索通过持有更多上市公司股票的方式,行使股东权利,督促上市公司规范运作,密切关注并及时发现和纠正上市公司侵害投资者合法权益的各种违规行为,必要时可以提起诉讼,向投资者提供维权法律支持,推动中国上市公司治理结构的不断完善,最大限度地保护中小投资者的合法权益.

另一方面,将扩大监测覆盖范围,逐步将证券公司所有业务特别是创新业务等纳入日常监测范围.同时,进一步完善保护基金收缴机制,被出示警示函和行政处罚的证券公司,将面临"真金白银"的代价.

证券投资者保护基金公司于2005年8月底成立,财政性一次性拨付注册资金63亿元,主要职责包括筹集、管理和运作证券投资者保护基金;监测证券公司风险,参与证券公司风险处置工作;证券公司被撤销、关闭和破产等情况时,按照国家有关政策规定对债权人予以偿付等.

根据证监会发布的相关管理办法,保护基金的来源包括沪深证交所的部分交易经手费;证券公司每年需按营收的0.5-5%缴纳基金;发行股票和可转债申购冻结资金的利息收入等.