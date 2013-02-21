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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 07:47 BJT

《汇市简讯》澳洲央行乐观谈话扶助澳元/新西兰元测试1.2355

2301GMT

* 澳洲央行认为澳洲有希望实现矿业繁荣后的顺利过渡

* 其他方面的表态总体乐观,澳元/新西兰元上升30个跳动点

* 除非各种环境进一步恶化,否则降息的可能性降低

* 今日无重要数据出炉,动能指标正面

* 12月至2月跌势的38.2%回档位1.2355为初步阻力位,趋势上升

* 相关图表:(link.reuters.com/tar26t)(完)

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