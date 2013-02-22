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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 08:07 BJT

《香港报摘》--经济日报2月22日

*头版头条:
    --欧洲股市跌幅较亚洲大,美股跌势未止,料压抑港股今天开市表现.
 
   *其他:
    --由国家发改委牵头、深圳和香港政府代表出席的第二次部际联席会议指前海争取
 上半年全面落实国务院22条先行先试政策细则,会上亦谈及中国证监会主席郭树清提出
 过的QDII2(合格境内个人投资者)等人民币国际化试点.
    --中国房地产商佳兆业         主席郭英成称,该公司有兴趣参与发展前海地产项
 目,并一直与政府商讨2-3个包括住宅、商业及酒店项目,希望可以尽快公布细节.
    --李宁         股东特别大会表决"修改一般授权"议案以便进行供股,结果以大比
 数的95.5%赞成票获得通过.
    --中国独立油田服务商添利百勤今天起公开招股,将发售2.5亿股股份,招股价2.78-
 3.39港元,集资最多8.48亿港元.(完)
 
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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