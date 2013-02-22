《香港报摘》--经济日报2月22日

*头版头条: --欧洲股市跌幅较亚洲大,美股跌势未止,料压抑港股今天开市表现. *其他: --由国家发改委牵头、深圳和香港政府代表出席的第二次部际联席会议指前海争取 上半年全面落实国务院22条先行先试政策细则,会上亦谈及中国证监会主席郭树清提出 过的QDII2(合格境内个人投资者)等人民币国际化试点. --中国房地产商佳兆业 主席郭英成称,该公司有兴趣参与发展前海地产项 目,并一直与政府商讨2-3个包括住宅、商业及酒店项目,希望可以尽快公布细节. --李宁 股东特别大会表决"修改一般授权"议案以便进行供股,结果以大比 数的95.5%赞成票获得通过. --中国独立油田服务商添利百勤今天起公开招股,将发售2.5亿股股份,招股价2.78- 3.39港元,集资最多8.48亿港元.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.