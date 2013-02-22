金砖国家: 2月21日股汇市收盘纵览

路透2月22日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月21日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 下跌1.43%,收报1,053.14点.

中国股市:沪综指放量收挫近3%,在中国央行大幅回笼流动性及房地产政策再度收紧,以及隔夜美股大跌等利空冲击下,大盘全面下挫,金融地产等板块领跌.不过,分析师认为,利空打压并未完全冲散市场人气,预计经过此波调整,市场将迎来一波小幅修复性反弹行情.沪综指 收报2,325.951点,大跌71.227点或2.97%,此前单日最大跌幅为2011年11月30日的3.27%.上海A股今日成交额为1,260亿元人民币,上一交易日为968亿元.

香港股市:收低,受有关货币政策收紧和房地产加强调控的最新忧虑打压,地产和金融板块跌幅居前.恒生指数 收跌1.7%至22,906.67点,恒生国企指数 跌2.2%.

中国汇市:人民币兑美元即期 收盘稍贬,隔夜美元指数大涨后中间价低开,不过即期市场午盘受净结汇支撑跌幅缩窄,因企业继续看多人民币.交易员表示,随着离岸CNH走贬并接近在岸汇率,料吸引部分购汇需求回到境内,后期结购汇可能会较前期稍趋均衡.在岸市场人民币兑美元收盘价报6.2405,较前一交易日微跌0.05%.

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印度股市:录得2012年7月以来最大跌幅,受累于ICICI Bank 等银行股下挫,此前印度央行数据显示贷款增长仍令人担忧,另外美联储放缓购债计划疑虑致使全球股市疲弱.指标BSE指数 下跌1.62%或317.39点,收报19,325.36点,创2012年7月23日以来最大单日跌幅,并创2012年12月24日来最低收盘位.NSE指数 跌1.53%或90.80点,收报5,852.25点.

印度汇市:印度卢比兑美元创下一个半月以来的最大跌幅,因全球避险情绪打压国内股市大挫,市场等待下周将公布的联邦预算案.卢比兑美元 收报54.47/48,上日收报54.075/085.汇价下跌0.7%,创1月4日以来最大单日跌幅. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,548.760点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低1.99%至818.71点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.97%报30.4865,卢布兑欧元 微跌0.08%,报40.1600. ========================================================================================

巴西股市:拉美地区股市小幅收低,此前公布的数据引燃对欧元区及美国经济复苏的担忧.圣保罗交易所Bovespa指数 尽管大部分时间走低,但终场收平盘于56,154.68点.石油厂商OGX 股价上扬,因传言称可能出售部分股权给马来西亚Petronas,遏制了大盘的跌势.

巴西汇市:拉美货币连续第二日走低,欧美一系列疲弱经济数据加重了对全球经济的担忧,推动投资者买进避险美元.巴西雷亚尔领跌区内货币,兑美元 下跌0.4%至1.9721.

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南非股市:创下近一年来最大单日跌幅,挫跌超过2%,因全球规避较高风险资产,且企业财报令人失望削弱投资者对AngloGold Ashanti 等矿业类股的偏好.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌2.07%至35,278.23点,录得12月31日来最低收位及2012年4月4日来最大单日跌幅.综合指数 收低1.88%至39,670.09点,亦创下今年最低收盘位.