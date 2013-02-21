《中国报摘》--中国证券报2月22日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--中国证券投资者保护基金公司有关负责人表示,将探索通过持有更多上市公司股票的方式行使股东权利,扩展保护基金业务范围,积极研究向暂时陷入困境的证券公司、基金公司提供紧急救助为市场提供流动性支持,完善保护基金收缴机制,让违规券商付出更大经济代价.
* 其他:
--中国人民银行副行长潘功胜表示,今年要做好小额贷款公司和融资性担保公司的征信服务,建立正向激励机制,将符合条件的两类机构有序接入征信系统,提供征信服务.
--环保部与保监会近日联合印发《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》,意见明确涉重金属、按地方有关规定已被纳入投保范围、其他高环境风险的三类企业,必须强制投保社会环境污染强制责任险,否则将在环评、信贷等方面受到影响.
--经专家评审,全国农业产业化联席会议审定,57家企业拟递补为农业产业化国家重点龙头企业,其中涉及到吉林森工 、永辉超市 、隆平高科 三家上市公司或其关联公司.
--中国核动力船舶研制已获官方证实,中国船舶重工集团网站称,科技部"核动力船舶关键技术及安全研究"项目已正式立项;业内人士猜测,这意味着中国很可能正着手研究核动力航母或类似的大型船只,核动力航母概念股受到市场追捧.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。