《中国报摘》--中国证券报2月22日

* 头版头条:

--中国证券投资者保护基金公司有关负责人表示,将探索通过持有更多上市公司股票的方式行使股东权利,扩展保护基金业务范围,积极研究向暂时陷入困境的证券公司、基金公司提供紧急救助为市场提供流动性支持,完善保护基金收缴机制,让违规券商付出更大经济代价.

* 其他:

--中国人民银行副行长潘功胜表示,今年要做好小额贷款公司和融资性担保公司的征信服务,建立正向激励机制,将符合条件的两类机构有序接入征信系统,提供征信服务.

--环保部与保监会近日联合印发《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》,意见明确涉重金属、按地方有关规定已被纳入投保范围、其他高环境风险的三类企业,必须强制投保社会环境污染强制责任险,否则将在环评、信贷等方面受到影响.

--经专家评审,全国农业产业化联席会议审定,57家企业拟递补为农业产业化国家重点龙头企业,其中涉及到吉林森工 、永辉超市 、隆平高科 三家上市公司或其关联公司.