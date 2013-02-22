中国新债: 天津滨海新区建投集团拟发行至多50亿元企业债--IFR

路透2月22日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，天津滨海新区建设投资集团正计划发行总额不超过50亿元人民币（8.01亿美元）双品种企业债券。该期债券已获发改委批文，预计将于3月第一周公告发行。

两位消息人士表示，该期债券分为5年期品种和7年期品种；初始发行量分别为20亿元和30亿元，两品种间设置全额双向回拨。

“目前初步询价区间分别为5.00%-5.50%和5.20%-5.70%。”一位消息人士表示。

中信证券 ，渤海证券和信达证券将担任是次交易联席主承销商，本期债券和发行人同为AAA级信用评级。

发行人曾于去年12月4日以5.10%的利率发行30亿5年期中票。截至目前，发行人待偿还中期票据余额为80亿元，企业债券余额为79亿元，非公开定向债务融资工具40亿元。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)