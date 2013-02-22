中国新债: 天津滨海新区建投集团拟发行至多50亿元企业债--IFR

《中国重要政经日程》--4月5日-9月
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路透2月22日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，天津滨海新区建设投资集团正计划发行总额不超过50亿元人民币（8.01亿美元）双品种企业债券。该期债券已获发改委批文，预计将于3月第一周公告发行。
两位消息人士表示，该期债券分为5年期品种和7年期品种；初始发行量分别为20亿元和30亿元，两品种间设置全额双向回拨。
“目前初步询价区间分别为5.00%-5.50%和5.20%-5.70%。”一位消息人士表示。
中信证券 ，渤海证券和信达证券将担任是次交易联席主承销商，本期债券和发行人同为AAA级信用评级。
发行人曾于去年12月4日以5.10%的利率发行30亿5年期中票。截至目前，发行人待偿还中期票据余额为80亿元，企业债券余额为79亿元，非公开定向债务融资工具40亿元。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)
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路透上海4月5日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年4月 4/6 0945 财新服务业PMI 3月 4/7 -- 官方外汇储备 3月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度