《台湾报摘》--工商时报2月22日

* 头版头条:

--美联准会(Fed)量化宽松(QE)政策正面临紧缩,Fed周三公布1月底的会议纪录,多位决策官员对无限期实施QE的货币政策提出质疑,Fed并计画于3月下旬决策会议检讨QE的成效,种种迹象显示QE很可能提前退场、或缩小规模.

* 其他:

--行政院政务委员薛琦昨日表示,台湾金融保险业占国内生产毛额(GDP)比重,不如星、港、韩,台湾贸易受惠于两岸开放,但台湾金融服务却未抢到商机,反由香港承接,未来有必要强化两岸金融平台建置,把握两岸金融开放往来契机.

--国民党荣誉主席连战周日将率政商界人士30多人访问中国大陆,并预定在25日与中共总书记习近平会晤,国民党指出,这是国共两党高层在中共18大后首次会面,具高度意义,预料习近平会就两岸关系首度发表谈话,亦将是观察习近平时代两岸关系与经贸发展的重要指标.

--金门县长李沃士多次表示希望金门能成为两岸自由经济示范区,就陆资、陆劳进一步开放先试先行,对此,陆委会昨日首度表示,一旦自由经济示范区的规画定案,涉及两岸事务的部份,陆委会将协助配合办理.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.