《香港报摘》--信报2月22日

*头版头条: --美国联储局公布最新会议纪录对全球金融市场造成巨大冲击,投资者纷纷转投债 券等较安全的资产,令全球股市下挫. *其他: --消息人士透露,香港政府今天将宣布委任丽新国际 主席林建岳接任旅游 发展局主席. --外电报道,中国建设银行 参与荷兰合作银行 印尼 子公司的竞购,并在第一轮竞购中提交了3亿美元的非约束性收购建议. --合和 中期净利按年大增4.7倍至104.29亿港元,受物业重估以及合和中 心二期土地变换收益带动,惟撇除特殊项目的核心盈利则下跌11%至5.9亿港元.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.