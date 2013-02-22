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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 08:22 BJT

《香港报摘》--信报2月22日

*头版头条:
    --美国联储局公布最新会议纪录对全球金融市场造成巨大冲击,投资者纷纷转投债
 券等较安全的资产,令全球股市下挫.
 
   *其他:
    --消息人士透露,香港政府今天将宣布委任丽新国际         主席林建岳接任旅游
 发展局主席.
    --外电报道,中国建设银行                    参与荷兰合作银行         印尼
 子公司的竞购,并在第一轮竞购中提交了3亿美元的非约束性收购建议.
    --合和         中期净利按年大增4.7倍至104.29亿港元,受物业重估以及合和中
 心二期土地变换收益带动,惟撇除特殊项目的核心盈利则下跌11%至5.9亿港元.(完)
 
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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