美国与加拿大经济指标预测--2月22日-3月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 2月18日当周 2月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大CPI(较前月) 1月 +0.2% -0.6% (较上年同期) +0.7% +0.8% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.6% (较上年同期) +1.1% +1.1% 1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.3% +0.2% 1530 美国ECRI一周领先指标 2月15日当周 -- 129.6 1600 加拿大预算(亿加元) 12月 -- 赤字18.5 截至12月年内 -- 赤字124.2 * 2月25日当周 2月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 -- 0.02 1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 5.50 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月23日当周 -- +2.7% 1355 美国Redbook连锁店销售(较前月) 2月23日当周 -- +1.5% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月 12月 +0.7% +0.6% ) 1500 美国消费者信心指数 2月 59.3 58.6 1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 38 36.9 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 2月 -- 负12 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 2月 -- 正5.8 2月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 2月22日当周 -- 782.4 再融资指数 -- 4,244.6 1330 美国耐久财(耐用品)订单 1月 -4.4% +4.3% 扣除运输的耐久财订单 +0.3% +1.0% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.9% 扣除飞机的非国防资本财 +0.2% -0.3% 1500 美国成屋待完成销售 1月 +1.7% -4.3% -- 美国建筑许可(万户) 1月修正值 -- -- 2月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 -- 赤字189.1 1330 加拿大PPI(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.2% 1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +0.5% -0.1% 最终销售 -- +1.1% GDP隐性平减指数 +0.6% +0.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.2% 核心PCE物价指数 -- +0.9% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月23日当周 -- 36.2 初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.075 续请失业金人数(百万人) 2月16日当周 -- 314.8 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 54.5 55.6 1600 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 2月 -- 负2 3月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国个人所得 1月 -2.0% +2.6% 个人消费 +0.2% +0.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- 持平 核心PCE物价指数 +0.1% 持平 实质个人支出 -- +0.2% 1330 加拿大GDP(较前季) 第四季 -- +0.1% 环比年率 -- +0.6% (较前月) 12月 -- +0.3% 1358 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 55.2 1430 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 2月 -- 50.50 1455 路透/密西根大学消费者信心指数 2月终值 -- 76.3 现况指数 -- 88.0 预期指数 -- 68.7 1500 美国建筑支出 1月 +0.5% +0.9% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 2月 52.8 53.1 1530 美国ECRI一周领先指标 2月22日当周 -- -- -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 2月 1,500 1,523.1 (完)