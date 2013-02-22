《苏培科专栏》中国房产税试点应该全面推开

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿/苏培科

楼市近期持续回暖让房地产调控者颇为尴尬，迫使国务院常务会议不得不在今年两会前祭出“国五条”，以稳定房地产调控预期。不过越调越涨的“空调”政策已经让大家见怪不怪，这次究竟会不会动真格？房地产调控政策能不能落到实处？房产税会不会全面开征？

仅从“国五条”的表述来看，其力度和措施暂时还难堪重任，只有“扩大个人房产税试点范围”这一句话值得高度关注。不过目前反对征收房产税的声音很多，大都是“房多多”和既得利益者，而他们有左右政策的能力，房产税试点范围之所以迟迟难以扩大，与各种反对和阻力有关。

但如果在中国不征收房地产保有环节的税收，则很难抑制投资投机性购房，尤其在财富分配两极化比较严重的情况下，一边是很多买不起房的人，而另一边却有很多房子在空置，如果不采取税收调控的方式来增加多套房持有者的成本，不通过市场化的手段来迫使其释放多余的房子，则很难避免空置浪费，也很难稳定房价预期，也难以避免非理性的“暴力分配”。

显然，再不及时调整房地产的调控思路，任由既得利益者和“房多多”把持政策取向会非常危险。随着“以房反腐”的事件频繁爆发，“房叔”、“房姐”、“房婶”的一一暴露，房地产背后隐藏的矛盾也会逐渐显现，中国房地产的空置之谜也将会不攻自破。

当务之急，必须要调整现行的房地产调控政策，不能再继续盲目“空调”，而应有的放矢。首先，应尽快了解中国房地产的真实“空置率”，如果中国的房子被有钱人和有权人大量囤积，就必须要采取必要的税收调控手段，否则药不对症的调控措施依然会“空调”。

记得国家电网2010年曾在官网公布过一个数据，他们在做电表统计时发现有5640万户的电表数据半年以来转数为“零”，一些敏锐的人士就立即嗅出了数据背后的名堂，这个数据可以从侧面证明中国的房地产市场空置率很高。如果有5640万户房子空置，再按照一家三口的家庭结构来配置，则这些“空置房”可以解决近两亿人的居住问题，这些空置房如果抛出来将会对中国的房地产市场带来什么样的影响？房地产“刚需”说还能站住脚吗？让人诧异的是，这个数据很快就从国家电网的网站上消失了，从此中国房地产的空置率就成了迷。究竟是什么人担心暴露真实的空置率数据？

“空置率”数据会不会戳破支持房价上涨的谎言？从房地产和高房价的既得利益群体来看，一个是以高价卖地为主要收入来源的地方政府；一个就是以房地产开发为主业的开发商；而另一个则是通过倒买倒卖房子获益的人。显然，中国的房地产调控再不切断地方政府与房地产开发商的利益链条，继续纵容地方政府卖地扩张，房地产调控不但难以落实，“鬼城”的蔓延和房地产绑架中国经济之后，中国的问题会变得更加复杂。

为了避免中国楼市的潜在隐患，避免我国国土资源被地方政府过度变卖和开发，须尽快启动不动产的全国普查，让决策层了解真实的房地产“空置率”数据，实施有的放矢的房地产调控政策和保障房供给，避免资源的再度重置和浪费。只有统计了房屋持有者和空置房的真实信息，才能实现全国联网，以统计每个家庭实际持有的房屋数量，再按照属地原则实施差别化的房地产税收。因为只有普查还不够，还得在全国范围内推开征收房产税、空置税、遗产税、赠予税，增加多套房拥有者的持有成本，用税收杠杆来迫使持有多套房的人释放存量房和空置房，来平抑畸形的市场供需，以保障市场的公平与效率，只有这样才能有效地抑制房地产的过度开发和投资投机，也可以让决策层充分了解当前的房地产现状，便于制定有效的调控政策，同时这本账还可以帮助纪检部门反腐反贪。如果我国的不动产永远是一本糊涂账，房产税和空置税很难征收到位，房地产调控的效果也很难达到预期。

同时，应该降低二手房交易市场的各种手续和税费，加快空置房的流通速度，提高房子的使用效率和恢复房子的居住属性。另外，要切实加大保障房的有效供给和规范房屋租赁市场，提高保障房的使用效率，避免错配，尽量给低收入者和买不起房的人提供相对稳定的居住环境，避免买不起房的人变成刚性需求和沦为长期房奴。

或许会有人说，在房地产环节政府已经拿走了大头，土地出让金和各种税费占房价的比例已经超过了50%，继续征收房产税并非是为了调控房地产而是为了加税。当然这不是我们想看到的结果，为了避免房产税沦为地方政府的“零花钱”，地方政府的公共财政收支必须要透明公开，要取之于民用之于民，房产税等应该用于社会公共服务开支，比如建立社区幼儿园、养老院、医疗服务机构等，千万别成为地方政府的“私房钱”，也别成为公务员的福利开销。 更多专栏，请点选 (作者系对外经贸大学公共政策研究所首席研究员；中央电视台财经评论员。联系方式：supeike@gmail.com；新浪微博：weibo.com/spk；腾讯微博：t.qq.com/supeike) (记者 毕晓雯)