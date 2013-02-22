《台湾报摘》--经济日报2月22日

--联准会(Fed)会议纪录显示Fed可能放缓资产收购步调,市场忧心Fed可能比预期更早缩减量化宽松(QE)规模,震撼全球金融市场,美元劲扬,欧美亚股市重挫,标普500指数21日早盘跌破1,500点,商品行情跌到近5周低点,纽约原油期货价格跌破每桶93美元.

--金管会证期局长黄天牧明确表示,两岸"金证会"在1月29日达成的两岸证券松绑11点结论,将纳入ECFA服务贸易开放项目,且台湾全力争取"一气呵成",在这次服务贸易协议达阵,推估服务贸易协议最快4月签署.