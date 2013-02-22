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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 08:32 BJT

《台湾报摘》--经济日报2月22日

* 头版头条:

--联准会(Fed)会议纪录显示Fed可能放缓资产收购步调,市场忧心Fed可能比预期更早缩减量化宽松(QE)规模,震撼全球金融市场,美元劲扬,欧美亚股市重挫,标普500指数21日早盘跌破1,500点,商品行情跌到近5周低点,纽约原油期货价格跌破每桶93美元.

* 其他:

--金管会证期局长黄天牧明确表示,两岸"金证会"在1月29日达成的两岸证券松绑11点结论,将纳入ECFA服务贸易开放项目,且台湾全力争取"一气呵成",在这次服务贸易协议达阵,推估服务贸易协议最快4月签署.

--行政院副院长毛治国明确表示,有关台新金 与彰银 合并案,"财政部的立场始终如一,从未改变,就是不同意."

--兆丰金控 并购兵分两路,子公司兆丰银将主攻海外市场,从中国大陆与东南亚寻找并购标的,并于大陆申设子行,兆丰金其余子公司包括产险、证券等,则锁定国内并购.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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