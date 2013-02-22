《台湾报摘》--经济日报2月22日

《中国重要政经日程》--4月5日-9月
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* 头版头条:
--联准会(Fed)会议纪录显示Fed可能放缓资产收购步调,市场忧心Fed可能比预期更早缩减量化宽松(QE)规模,震撼全球金融市场,美元劲扬,欧美亚股市重挫,标普500指数21日早盘跌破1,500点,商品行情跌到近5周低点,纽约原油期货价格跌破每桶93美元.
* 其他:
--金管会证期局长黄天牧明确表示,两岸"金证会"在1月29日达成的两岸证券松绑11点结论,将纳入ECFA服务贸易开放项目,且台湾全力争取"一气呵成",在这次服务贸易协议达阵,推估服务贸易协议最快4月签署.
--行政院副院长毛治国明确表示,有关台新金 与彰银 合并案,"财政部的立场始终如一,从未改变,就是不同意."
--兆丰金控 并购兵分两路,子公司兆丰银将主攻海外市场,从中国大陆与东南亚寻找并购标的,并于大陆申设子行,兆丰金其余子公司包括产险、证券等,则锁定国内并购.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透上海4月5日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年4月 4/6 0945 财新服务业PMI 3月 4/7 -- 官方外汇储备 3月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度