《中国重要政经日程》--2月22日

《中国重要政经日程》--4月5日-9月
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2/22(五)
--中国企业家论坛第十三届年会在北京举行,至24日.
============================近日重要政经日程=======================
2/28(四)
--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.
3/01(五)
*--第五届中国私募基金年会在北京举行,至2日.
3/2(六)
--2013全球宏观经济预测春季年会在北京举行.
3/3(日)
--政协第十二届全国委员会第一次会议在北京召开.
3月5日(一)
--十二届全国人大一次会议在北京召开.
3月21日(四)
*--第七届中国私募基金高峰论坛,至23日.
4/6(六)
--博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行,至8日.
5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
6/6(四)
--《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李然)
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路透上海4月5日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年4月 4/6 0945 财新服务业PMI 3月 4/7 -- 官方外汇储备 3月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度