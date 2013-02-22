中国农业: 多部委正研究减税等优惠支持发展农产品加工业--报载

路透上海2月22日 - 上海证券报周五报导,从权威渠道获悉,主管部门已明确了工业化和城镇化结合的具体思路,其中就包括发展农产品加工业,包括减税、财政直补、品牌培育在内的一揽子优惠措施呼之欲出.

报导称,为发展农产品加工业,工信部、财政部、国家税务总局、国资委等部委正在紧锣密鼓地研究支持政策,优惠措施之一即降低农产品加工企业税收负担.

报导指,去年财政部和国税总局发布通知,在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法,减轻了部分农产品加工企业的增值税负担;今后则将按照先易后难的原则,试点在其他农产品领域将进一步逐步推开.

报导称从相关渠道获悉,财政部、税务总局和农业部等正根据国务院办公厅的要求,加紧落实以上工作.

另外,国务院办公厅已经将"以奖代补支持现代农业示范区建设试点"的问题,分配给财政部、农业部等部门具体落实.

而由农业部、财政部等多部委共同参与的"创建农业产业化示范基地,促进龙头企业集群发展"和"增加扶持农业产业化资金,支持龙头企业建设原料基地、节能减排、培育品牌"的项目也在加紧推进.