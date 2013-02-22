《即时观点2》台湾去年第四季GDP年增3.72%优于预期,经济缓步复苏

路透台北2月22日 - 台湾主计总处周五公布,去年第四季国内生产总值(GDP)成长率为年增3.72%,高于先前概估的成长3.42%.

主计总处并上修今年GDP成长预估至3.59%,因全球经济成长回稳,出口好转,股市交易活络,消费明显改善.

以下为主计处公布的相关数据:

* 2012年第四季经济成长率年增3.72%(先前概估值为3.42%)

* 2012年第四季经济成长率经季调对上季年增1.78%(saqr)

* 2012年经济成长率年增1.26%(原估增1.25%)

以下为预估值:

* 2013年经济成长率3.59%(原估增3.53%)

* 2013年消费者物价指数年增率1.37%(原估增1.31%)

* 2013年出口金额年增率6.23%(原估增6.07%)

* 2013年进口金额年增率7.12%(原估增6.95%)

**分析师评论**

--渣打银行首席经济分析师 符铭财:

今年台湾经济成长率及消费者物价指数皆往上调,显示政府已对台湾经济转为更趋乐观,第一季GDP年增率维持3%水准,意指今年全年台湾经济成长并不是个问题,推估央行可能调整利率政策,后续要关注通膨趋势,我们预期如果CPI升幅高于1.5%,央行将在6月升息.

--国泰金控经济研究处襄理 陈钦奇:

今年台湾经济成长符合预期,随着美国及中国经济数据偏向正面,台湾经济也将随之成长,令今年GDP数据略微往上微调,显示台湾经济缓步复苏,推估台湾央行并不会急着升息,今年升息的机会都不大.

--大众银行分析师 陈森林:

看起来非常乐观,因为现在整体气氛较好,且股市上涨等因素带动.可是从美国与欧洲数据来看,终端需求并没有非常强,尤其欧洲没有起色,目前景气回温的现象,是否只是自去年第四季以来库存的回补?预期是不是太过乐观了?接下来美国还有加税问题,欧洲就更不用说了,所以要小心过度乐观后的不如预期.此外,中国的政策是否有转紧,也要留意.

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 收低0.12%,报7,947.72点.

--台币兑美元 收升2.2分报29.658.

--台湾指标10年期公债102/6期 发行前交易殖利率收报1.2222%.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第四季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连六度维持利率不变.