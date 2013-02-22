中国经济: 工信部今年将加速淘汰水泥钢铁等19个行业落后产能--报载

路透上海2月22日 - 上海证券报周五报导称,随着环境问题成为各界关注的焦点,中国工信部也明确了治理措施,淘汰落后产能就是其中之一.2013年工信部将"加码"水泥、钢铁等19个行业落后产能的淘汰力度.业内人士认为,相关行业的集中度将明显提高.

工信部人士指出,造成去年大范围雾霾天气的原因是多方面的,除了不利污染扩散的气候等客观条件因素之外,还有本地燃煤、机动车、工业、扬尘等污染源、污染物排放量大的因素,也包括周边区域污染和本地污染叠加的因素.

报导称,工信部将在2013年采取针对性的治理措施,其中之一就是在19个重点行业淘汰落后产能.这19大行业分别是炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜（含再生铜）冶炼、铅（含再生铅）冶炼、锌(含再生锌)冶炼、水泥(含熟料及磨机)、平板玻璃、造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染、化纤、铅蓄电池。