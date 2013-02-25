《中国债券市场每日交易备忘》--2月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国光大证券40亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),工行和农行等主承 浙江农资集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 中国电力投资集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承 广东建筑工程集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承 吉林高速公路集团9.7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行和中信银行主承 青岛东亿实业3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),恒丰银行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 中国大唐集团50亿元人民币三个月期超短期融资券011311001,票面利率3.70% 辽宁大连海洋渔业集团5亿元一年期短融041361009,票面利率4.59% 河北信息产业投资公司2亿元一年期短融041361010,票面利率5.00% 中金公司10亿元三个月期短融071309001,票面利率3.6% 国泰君安证券30亿元三个月期短融071302002,票面利率3.68% 湖南高速公路建设开发公司19亿元一年期短融041360009,票面利率4.45% 浙江旅游集团3亿元一年期短融041359011,票面利率5.00% 北方联合电力10亿元一年期短融041359010,票面利率4.35% 江阴公有资产经营公司4亿元三年期中票1382058,票面利率6.1% 福建投资集团13亿元五年期中票1382059,票面利率5.21% 中石油集团200亿元五年期中票1382060,票面利率4.47% 富通集团4亿元三年期中票1382061,票面利率5.17% 辽宁大连海洋渔业集团4.5亿元五年期中票1382057,票面利率5.79% ============================================================================ 三、缴款: 财政部260亿元10年期固息国债130005,票面利率3.52% 大石桥城投15亿元七年期固息债1380059,票面利率6.58% 五矿集团20亿元九个月期超短期融资券 中信建投证券16亿元三个月期短融 武钢集团63亿元一年期短融 山东路桥集团3亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 江苏沙钢集团10亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082022到期兑付,基本利差1.95% 巨石集团7亿元一年期短融041259009到期兑付,票面利率6.00% 桑德环境 4亿元一年期短融041259010到期兑付,票面利率7.50% 中国电力投资集团公司23亿元一年期短融041261008到期兑付,票面利率4.55% 淮南矿业(集团)15亿元一年期短融041262007到期兑付,票面利率4.55% 中国北车 20亿元六个月期超短融011228002到期兑付,票面利率3.90% 青岛渤海农业发展公司3.5亿元一年期短融041251004到期兑付,票面利率8.6% 百联集团10亿元一年期短融041251005到期兑付,票面利率5.01% 华泰集团6亿元一年期短融041252004到期兑付,票面利率6.00% 浙江省国际贸易集团10亿元一年期短融041259011到期兑付,票面利率6.00% 中国证券金融公司30亿元三个月期短融071205001到期兑付,票面利率4.15% 国家开发银行100亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债050228付息,基本利差0.45% 浙江能源集团47亿元五年期固息债098014付息,票面利率3.98% 陕西煤业化工集团25亿元五年期中票1082021付息,票面利率5.15% 国开行300亿元30年期固息债110209付息,票面利率4.83% 农业发展银行150亿元三年期固息债110403付息,票面利率3.88% 鹰潭投融资公司12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180032付息,票面利率7.15% 云浮新达城投10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180033付息,票面利率7.15% 泰州鑫泰集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180034付息,票面利率6.78% 福建漳龙实业公司3亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182038付息,票面利率6.18% 鸿达兴业集团9亿元五年期固息债1182039付息,票面利率6.34% 财政部886.10亿元10年期固息国债120004付息,票面利率3.51% 财政部864.70亿元10年期固息国债120015付息,票面利率3.39% 进出口银行200亿元五年期固息债120302付息,票面利率3.87% 晋江能源投资公司6.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280022付息,票面利率7.88% 九江城投20亿元七年期固息债1280023付息,票面利率8.49% 铁道部150亿元五年期中票1282039付息,票面利率4.60% 浙江荣盛控股集团10亿元三年期中票1282040付息,票面利率6.31% 中国石化 35亿元10年期固息债048001付息,票面利率4.61% 安徽能源集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098015付息,票面利率4.60% 财政部280亿元30年期固息债110005付息,票面利率4.31% 国开行195.50亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110210付息,基本利差0.70% 江苏武进经济发展集团25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180035付息,票面利率6.55% 浙江商业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180036付息,票面利率5.46% 保定天威集团10亿元五年期中票1182040付息,票面利率5.85% 昆明钢铁控股公司10亿元五年期中票1182041付息,票面利率6.24% 北京基础设施投资公司30亿元三年期中票1182042付息,票面利率4.87% 太原钢铁集团20亿元五年期中票1182043付息,票面利率5.41% 阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182044付息,票面利率5.41% 深圳华强集团5亿元三年期中票1282041付息,票面利率6.31% 国开行200亿元10年期固息债0402020付息,票面利率3.51% 中国船舶工业集团30亿元五年期中票0982013付息,票面利率3.85% 上海城设30亿元五年期中票0982014付息,票面利率3.90% 国开行600亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100204付息,基本利差0.59% 进出口行150亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债100306付息,基本利差0.25% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110233付息,基本利差0.59% 南京钟山风景区公司9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180037付息,票面利率6.30% 锡林郭勒盟兴富投资12亿元七年期固息债1180038付息,票面利率7.62% 葛洲坝 5亿元五年期中票1182045付息,票面利率5.85% 陕西有色金属控股集团8亿元五年期中票1182046付息,票面利率5.41% 上海振华重工集团38亿元五年期中票1182047付息,票面利率5.85% 中国核能电力股份20亿元五年期中票1182048付息,票面利率5.41% 上海浦发集团25亿元五年期中票1182049付息,票面利率5.85% 上海浦东新区中小企业7亿元三年期集合票据1183004付息,票面利率5.99% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--新华社周六报导称,中国决定于2月26日至28日召开中国共产党第十八届中央委员会第二次全体会议,将讨论国家机构领导人员建议人选,及国务院机构改革和职能转变议题.

--中国国家发展改革委网站周日晚间刊登新闻稿,自周一零时起,上调国内成品油价格,国内汽油和柴油价格分别每吨涨300元人民币和290元,这是中国今年来首次调整汽柴油价格.

--继中国国务院上周表态将加强房地产调控后,据中国证券报周一报导,有关楼市调控的细化政策可能近期出台,维持调控的连续性和稳定性是此轮政策的重要思路;将对原有不少条款予以强化,包括房价控制目标的制定、预售制度的实施、土地供应和开发过程的管控等.

--新华社周日报导称,中国证监会已完成人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资试点办法修改,目前正进行部委会签程序,不久将正式实施.此次试点办法修改后,RQFII机构范围将会扩大,并取消了此前设定的投资境内股、债市比例的限制. ============================================================================