版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 09:32 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月22日

* 明报:
     --消息人士称,恒基地产         主席李兆基在农历新年前已向政府提出建议,
 将新界农地以免补地价形式兴建楼价约100万港元住宅单位,但政府反而建议发展商捐
 出农地予政府兴建廉价房屋.
     --电盈         旗下香港电讯         不满香港通迅事务管理局拒绝就苹果公
 司        限制个别电讯商以iPhone5接收4G讯号展开调查,遂向香港高等法院申请司
 法覆核,要求推翻通讯局的决定.
 
   * 星岛日报:
     --政府预计今年度库房由原先估计录得34亿港元赤字,变为逾600亿港元盈余;而
 新一年度为免进一步收窄税网,政府无意进一提高免税额及扣除上限,只会酌量提高子
 女免税额.
     --金融管理局总裁陈德霖表示,香港离岸人民币市场经过多年发展,金融基础设施
 的建设已取得很大进展,今后人民币业务的发展,很大程度需要依靠企业和金融机构把
 握政策空间放松所带来的商机.
 
   * 苹果日报:
     --东亚银行         周四起下调以银行同业拆息(HIBOR)为基率的按揭息率,幅
 度高至0.8厘;最低息率为H按加1.7厘,与大部份中小型银行看齐.
     --华人置业         部署短期内拆售铜锣湾地带商场,率先推出的2楼共86个舖
 位已悉数获预留,总值约14亿港元.
     --香港税务学会表示,刚收到由深圳市国家税务局及地方税务局通知,容许已通过
 该会资格考试的香港注册税务师到当地执业,两年后更可在前海担任税务师事务所合
 伙人.
 
   * 文汇报:
     --招商局国际         副主席李建红表示,去年公司旗下集装箱码头吞吐量同比
 增长5.1%,而随着第四季中国经济回稳,预计今年业务较去年为佳. 
     --中国海外         主席孔庆平表示,中国国内内房市场调控已常态化,相信今
 年内地房地产市场表现将与去年相若,而中国海外仍会争取利润及销售均有双位数增
 长.
 
   * 大公报:
     --国泰航空         投资59亿港元兴建的新货运站已正式开始第一阶段营运,将
 缩短紧急货物交收时间,而转载货物接驳时间由8小时缩短至5小时,最终缩短3小时.(
 完)
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐