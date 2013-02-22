《香港报摘》--其他报纸重要消息2月22日

* 明报: --消息人士称,恒基地产 主席李兆基在农历新年前已向政府提出建议, 将新界农地以免补地价形式兴建楼价约100万港元住宅单位,但政府反而建议发展商捐 出农地予政府兴建廉价房屋. --电盈 旗下香港电讯 不满香港通迅事务管理局拒绝就苹果公 司 限制个别电讯商以iPhone5接收4G讯号展开调查,遂向香港高等法院申请司 法覆核,要求推翻通讯局的决定. * 星岛日报: --政府预计今年度库房由原先估计录得34亿港元赤字,变为逾600亿港元盈余;而 新一年度为免进一步收窄税网,政府无意进一提高免税额及扣除上限,只会酌量提高子 女免税额. --金融管理局总裁陈德霖表示,香港离岸人民币市场经过多年发展,金融基础设施 的建设已取得很大进展,今后人民币业务的发展,很大程度需要依靠企业和金融机构把 握政策空间放松所带来的商机. * 苹果日报: --东亚银行 周四起下调以银行同业拆息(HIBOR)为基率的按揭息率,幅 度高至0.8厘;最低息率为H按加1.7厘,与大部份中小型银行看齐. --华人置业 部署短期内拆售铜锣湾地带商场,率先推出的2楼共86个舖 位已悉数获预留,总值约14亿港元. --香港税务学会表示,刚收到由深圳市国家税务局及地方税务局通知,容许已通过 该会资格考试的香港注册税务师到当地执业,两年后更可在前海担任税务师事务所合 伙人. * 文汇报: --招商局国际 副主席李建红表示,去年公司旗下集装箱码头吞吐量同比 增长5.1%,而随着第四季中国经济回稳,预计今年业务较去年为佳. --中国海外 主席孔庆平表示,中国国内内房市场调控已常态化,相信今 年内地房地产市场表现将与去年相若,而中国海外仍会争取利润及销售均有双位数增 长. * 大公报: --国泰航空 投资59亿港元兴建的新货运站已正式开始第一阶段营运,将 缩短紧急货物交收时间,而转载货物接驳时间由8小时缩短至5小时,最终缩短3小时.( 完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.