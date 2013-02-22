《中国报摘》--其他报纸重要消息2月22日

**上海证券报**

--记者从权威渠道获悉,主管部门已经明确了工业化和城镇化结合的具体思路,发展农产品加工业是其中的重要抓手;今后为了形成城乡分工合理的产业发展格局,工信部将大力支持农产品加工业向县城、中心镇集聚.

--大连商品交易所发布通知,就焦煤期货合约及相关规则内容公开征求意见建议,这意味着市场期待已久的焦煤期货上市步伐加快.

--国家电网公司发布的2012年社会责任报告提出,今年国家电网在电网建设投资上将超过3,000亿元人民币;而统计显示,2012年实际投资达3,054亿元.

--记者从工业和信息化部获悉,为引导扩大绿色建材消费,主管部门将尽快编制并发布绿色建材产品目录.

--刚刚完成定向增发融资的襄阳轴承 今日起停牌筹划重大资产重组,记者从襄阳当地政府人士处获悉,襄阳轴承此次停牌系筹划收购波兰轴承企业KFLT,后者系波兰最大的轴承企业.

--记者包钢稀土 获悉,公司持续了近四个月的停产保价将于下月收官,公司计划全面复产;业内人士表示,这一信号或许显示稀土价格已到了底部,下行空间已极其有限.

**第一财经日报**

--银监会近日向各银监局下发了"关于2013年非现场监管工作的意见",布控风险监管工作,意见提出了关注重点机构风险、关注重点区域风险、关注重点行业客户风险以及关注输入型风险四方面要求.

**21世纪经济报 道**