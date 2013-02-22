台湾央行: 开放申购30、91和182天期存单,金额不限

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
路透台北2月22日 - 台湾央行周五表示,开放30、91、182三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为7,449 亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行272亿台币存单.
拆款中心资料 显示,周四当日的超额准备为234亿台币;累计超额准备为640亿台币,加计前期1%的超额准备为2,067亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。