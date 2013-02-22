港报社评: 退市信息测市场,脱身条件未充分--信报2月22日

美国联邦储备局公布1月议息会议纪要,若干理事对购买资产的潜在成本和风险表示关注,引发市场疑虑联储局量化宽松政策有变,昨天亚洲股市全线下跌,港股亦急挫400点. 再看纪要内容,除了有主张继续维持量化宽松和提出考虑检视购债成本与风险外,还有折中意见,即通过日后暂缓执行退市策略,按部就班,并以更长时间持有现有证券资产的方式,来安全上岸.由于应该早退与不退意见分歧,政策效果留待3月议息例会上再论,因此可以预料,联储局提早退市的忧虑,将进一步在市场蔓延. 如今联储局多名高层担心,巨大购债规模,将使联储局最后退出宽松政策面对更大挑战,推升通胀压力,也可能推高资产市场的风险偏好,引发金融体系不稳,1月议息会议纪要显示正反意见纷呈,却未有定论,但照内部意见分歧的强度加大来看,反映政策的确有开始讨论转变的基础. 目前美国重新陷入衰退的可能性很微,危机渐退,但联储局向市场注入巨大的流动性,确实为通胀隐患制造了温床.照发展形势观察,自金融危机后,联储局非常规货币政策对市场的长期干预,使通胀潜在隐患难以消除.若继续按目前QE3加强版购债,到今年底,资产负债表规模将多增加10,000亿美元,势必加剧通胀上升压力. 另一方面,若联储局持国债和MBS数量增加,继续源源加以吸纳,日后回吐势必对市场的承接构成巨大压力,因此及早抽身,可以说是明智之举,相信也是贝南奇的政策愿望.可惜今年上半年,自动削赤和减支加税对经济复苏的负面作用,相信令联储局不敢轻举妄动;加上复苏步伐虽稳而未固,失业率居高不下,因此,今年之内,退市付诸实行的条件并不充分. 如今释出考虑退市政策的信息,测试市场,其实可视为联储局通过“过程手段”来进行退市,以减少政策行动对市场的冲击,然而,息口最终掉头上升,无疑令市场转入了一个大变动前夕的险境.