重发-港报社评: 土地房屋事务有波涛,政府要坚定依法应对--明报2月22日

(重发以补齐内文第二段漏字) 特首梁振英施政8个月所见,他在处理土地房屋事务方面,与前任特首曾荫权有根本差别--曾荫权治下将土地房屋事务主导权拱手相让地产商,梁振英与地产商的关系,则不若曾荫权时代的和谐.政府必须坚持“理顺楼市、营造稳定健康楼市”的目标,克服可能出现的重重困难和险阻. 梁振英在首份施政报告,以大约1/4篇幅,阐述短中长期应对、治理楼市的规划和对策.纵观梁振英提出的政策措施,他只是按香港地狭人稠的特定情况,以民为本增加供应而已,其实这是政府应做的事和应尽的责任.梁振英明显地较从市民的角度思考房屋供应问题,使他与发展商的互动关系,与曾荫权比较,有很大不同. 就雍澄轩拆售房间,政府与长实的互动性质是角力,从惯常熟知的官商互动,较难想像政府与长实发展到这种情势.这个对碰先不说输赢,表面上看不到哪一方会得益. 除了雍澄轩酒店风波之外,天水围轻铁天荣站发展项目,在罕有的“零标书”情况下流标,有发展商表示因为补地价较贵,无利可图,风险高而乏人问津;不过,也有人解读为发展商藉此表达对政府的不满.哪一个说法符合事实,无从考究. 社会和谐人所共盼,特别是发展商这么重要的持份者,市民都希望他们是发展和推动进步的积极力量,不过,若发展商的利益与公众利益演变至处于对立面,则政府只能选择与市民一起,尽量谋取香港的最大利益.楼市现状,使人警觉到政府必须坚定立场、严格依法办事,才可以保障社会和市民的最大利益.