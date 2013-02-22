芝加哥期市: 小麦价格反弹,但或创下七周来最大单周跌幅

港报财经评论：港股恐回吐，收集沪杭甬--经济日报4月5日

惟3月以来，美股老牛收火，道指受制21,000展开回吐，近周正考验50天綫20,550左右的支持力，新一季不宜有失，不然，会对港股构成整固压力。北水在3月尾减缓流入，目前正重新检视流动的情况，从内地严管楼市及资本市场炒作政策导引下，相信北水仍有可能来港追逐更佳的回报率，预计年内北水仍有机会流入，只是时间问题。