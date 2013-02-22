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市场报道 | 2013年 2月 22日 星期五 09:48 BJT

芝加哥期市: 小麦价格反弹,但或创下七周来最大单周跌幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 722.50 1.25 +0.17% -2.17% 759.51 32

CBOT玉米 692.00 1.25 +0.18% -1.21% 716.22 32

CBOT大豆 1488.50 0.75 +0.05% +0.39% 1447.48 67

CBOT稻米 $15.82 -$0.02 -0.09% -1.28% $15.60 50

美国原油 $93.04 $0.20 +0.22% -1.50% $95.78 30

汇率

欧元/美元 $1.319 $0.001 +0.04% -0.66%

美元/澳元 1.030 0.005 +0.51% +0.41%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/张若琪; 审校 王兴亚/丁琦/程琳)

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