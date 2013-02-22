芝加哥期市: 小麦价格反弹,但或创下七周来最大单周跌幅

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 722.50 1.25 +0.17% -2.17% 759.51 32
CBOT玉米 692.00 1.25 +0.18% -1.21% 716.22 32
CBOT大豆 1488.50 0.75 +0.05% +0.39% 1447.48 67
CBOT稻米 $15.82 -$0.02 -0.09% -1.28% $15.60 50
美国原油 $93.04 $0.20 +0.22% -1.50% $95.78 30
汇率
欧元/美元 $1.319 $0.001 +0.04% -0.66%
美元/澳元 1.030 0.005 +0.51% +0.41%
附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/张若琪; 审校 王兴亚/丁琦/程琳)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。
惟3月以来，美股老牛收火，道指受制21,000展开回吐，近周正考验50天綫20,550左右的支持力，新一季不宜有失，不然，会对港股构成整固压力。北水在3月尾减缓流入，目前正重新检视流动的情况，从内地严管楼市及资本市场炒作政策导引下，相信北水仍有可能来港追逐更佳的回报率，预计年内北水仍有机会流入，只是时间问题。