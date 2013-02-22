港报社评: 撤军换旅客,发展胜对峙--星岛日报2月22日

在国共两军对峙中有“前线中的最前线”之称的金门大胆和二胆两岛,计画彻底非军事化,改为最接近大陆的台湾旅游观光胜地,标志两岸关系进一步和缓,金门的前哨防卫功能角色愈来愈轻,吸引游客换购人民币的角色愈来愈重. 地理上,金门紧贴福建厦门,离台湾本岛较远,一度是国共两军争夺之地,并且发生过隔海互轰的金门炮战,当中的最前线,就是距离厦门比金门主岛更近的大胆岛.金门炮战后来进展成“单日发炮、双日休息”的象征行为,到中美外交关系正常化之后停火,和平统一成为北京对台政策的主调,武力攻台只是万不得已的最后备用方案. 北京方面让台北继续控制紧贴大陆的金门等沿岸岛屿,令台北政府的管辖范围去到台湾海峡以西,不致完全隔海割裂,保持与神州大地的贴近关系,削弱台独意识.金门并且以其独特的地理位置,在两岸融冰方面担当先锋角色,在民进党陈水扁执政的年代,率先与大陆通航. 金门县政府曾经希望在大胆和二胆保留少许军队,非为防御,而是作为吸引游客的“生招牌”.这一把驻军变成类似英国白金汉宫御林军角色的构思,显然不符合台湾军方的口胃. 在马英九“不统不独”的政策下,美国不能如当年利用陈水扁台独议程牵制中国,今天重返亚洲,灵活变招,重点改为利用日本和菲律宾等与中国有领土纠纷的国家作为棋子.至于香港,过去两岸中介角色大受削弱,同时要面对台湾对大陆旅客和商机的竞争,同样需要因应形势,把握发展机遇.