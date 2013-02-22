新债招标: 台湾30年期公债102/5得标利率1.795%,高于预期

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数微升至92.93
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
路透台北2月22日 - 台湾央行周五表示,财政部委托标售的30年期公债102/5 得标利率为1.795%,高于市场预期.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.74-1.76%间,最低预估在1.73%,最高在1.80%.
交易商竞标部分公告发行额为350亿台币.投标总额455.5亿台币,投标倍数为1.30倍,低于上次两年期公债102/4的1.70倍.
各行业的得标比重方面,银行得标比重30.85%、保险业34.29%、证券业34.29%、票券业0.57%.(完)
台湾公债发行相关消息,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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