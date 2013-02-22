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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 12:40 BJT

新债招标: 台湾30年期公债102/5得标利率1.795%,高于预期

路透台北2月22日 - 台湾央行周五表示,财政部委托标售的30年期公债102/5 得标利率为1.795%,高于市场预期.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.74-1.76%间,最低预估在1.73%,最高在1.80%.

交易商竞标部分公告发行额为350亿台币.投标总额455.5亿台币,投标倍数为1.30倍,低于上次两年期公债102/4的1.70倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重30.85%、保险业34.29%、证券业34.29%、票券业0.57%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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