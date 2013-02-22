港报社评: 张晓明勉港人友善对待两地交流--文汇报2月22日

香港中联办昨日举行2013年新春酒会,中联办主任张晓明在酒会上致辞,勉励港人理性友善理解一国两制、积极主动推进两地交流合作,赞扬梁振英领导的新一届特区政府稳中求变、民生为先,并宣布了中联办贯彻中央改进作风“八项规定”的具体实施细则. 张晓明“不说伤感情的话,不做伤感情的事”的讲话,充满友善和诚意,有助港人进一步理解求“一国”之大同,存“两制”之差异,增进两地之间的尊重和信任,深化两地之间的交流与合作.中联办的有关细则,鲜明地体现了在一国两制方针下,中联办结合实际、与时俱进的工作作风. 张晓明赞扬梁振英领导的新一届特区政府坚持稳中求变、民生为先的施政方针,着力解决住房、扶贫、养老、环保等社会高度关注的问题,注重提升香港竞争力,得到市民广泛认同,“我们与香港公众一样,对香港未来的发展充满期待”.张晓明清晰传递中央肯定特首工作、坚定支持特区政府的信息,有利梁振英领导的特区政府和广大市民坚定信心,迎难而上,团结奋进,不懈努力,促进经济发展,有效改善民生. 从张晓明宣布的“八项规定”的实施细则侧面反映了张晓明主任身体力行的工作宗旨和工作作风.张晓明自去年12月履新以来,以身作则,深入香港社会、广泛接触香港市民、广交朋友、深交朋友,虚心听取意见,带领中联办全体同仁,齐心协力,认真贯彻落实中央对港方针政策,维护香港长期繁荣稳定,受到了社会各界的肯定.