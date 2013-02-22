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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 09:35 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月22日-3月1日

路透2月22日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预
告,除特别说明外均为GMT时间.
    
 日期   时间    国家      规模   发行细节
 2/25   1350    法国             BTF国库券
 2/25           意大利           零息债券和BTPei债券
 2/25   1800    美国             两年期公债
                                 
 2/26           日本             流动性供给标售
 2/26           意大利           BOT短期公债
 2/26   1800    美国             五年期公债
 2/27           加拿大           五年期公债
 2/27           意大利           BTP固息债券和CCTeu债
                                 券
 2/27   1800    美国             七年期公债
 2/28   0120    日本             三个月期贴现国库券
                                 
 2/28   0130    日本             两年期公债
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预
告  
    美债每日展望          欧元区公债市场     
   
    美国现货公债          英国公债市场       
       
    伦敦美债              东京美债           
      
    日本公债市场           中国债市           
       
    台湾债市               利率或央行相关报导 
 [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价 
    

 (编译 王兴亚; 审校 张若琪)

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