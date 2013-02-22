港报财经评论: 货币战政治化热钱化--信报2月22日

货币战政治化热钱化 /习广思 环球股市急跌,商品大拆仓,金融世界一下子阴霾满布.引发股市调整的消息是,前晚联储局议息会议纪录显示,部分委员建议央行在就业市场完全恢复前开始退市,又有多名委员关注QE措施效用及风险.其实,这一切不是都谈过了吗?中国内地央行”正回购”被解读为”收水”,引发中国内地股市在假期后大调整,这是一个资金市,支撑股市涨升的是”放水”憧憬,所以中美有任何”收水”消息,立即触动市场神经.说穿了,股市下跌是延续调整浪,一来美股高位无力,二来中港股市资金派对散场.但是,这是一个短期调整,还是大市开始转跌?联储局”收水”消息不是今日才出现,香港金管局大掌柜,以至索罗斯及宏观对冲王Dalio等人均早有警告,2013年年底有机会加息,即使央行没有正式的加息动作,但市场讨论却愈来愈多. 如果央行真的有本钱加息,那是因为经济已复苏到一个程度,即失业率低过6.5%,通胀高过2.5%,才符合贝南奇去年设下的”收水”条件.如是看,加息对股市不是一个绝坏消息.更何况,楼市和债券等最受惠低息的资产都未震散.尽管眼前股市仍在调整,但这个调整还会维持多一段时间,一来美股高位乏力,二来股市炒完业绩,三来美国政府3月自动削支,美股还有进一步调整的理由.及至中港股市资金派对结束,市场在等待3月两会及公司业绩期,股市调整仍未结束.昨日港股全面下跌,全日有1,105只股下跌,恒指跌穿50天线,直捣看好的投资者防守堡垒22,800-23,000点的区间,收报22,906点,下跌400点,大市成交额811亿港元,沽空比率升至11.1%. 大市陷入调整,但仔细地看,港股仍是逐批地回落,昨日濠赌股、内房股跌势较轻,中资金融股如内银及保险股是跌市重灾区.值得留意的是,与过去几个星期的调整不同,昨日防守股如房托、高息股均告失守,相信调整尚未结束,强势股有回吐压力.相反,部分率先大调整的板块,现时避过高位跳水风险.货币战第三幕愈演愈烈,上周G20峰会后,会后声明试图淡化货币战,表面是以和为贵,但各国放了日本一马,也形同默许日本的终极量宽.以和为贵的背后,是各自准备炮火.在100年前,战争以炮火进行,经济以群雄割地进行,但当今世界战争除了炮火外,贸易战及货币战也是经济的最大战场,货币政策已全面地政治化. 美元兑瑞郎转弱机会高 /苏子 美汇指数向上作出突破,前天收市时已在200天SMA的80.93关键阻力以上.昨天欧洲入市后,美汇指数继续保持良好上升势头,昨晚美国入市前夕已升至81.47高位,此高位刚好在去年11月16日所造的81.46高位阻力附近.留意昨晚美国市美汇指数能否进一步破关而上,并以接近全日高位收市,若昨晚美汇指数未能继续造好,到收市时更在日线图上呈现近似射击之星的短期见顶形态,那便要提防美元暂时仍未有足够动力展开一个大型升浪,短期内预料继续以上落市的走势模式运行.昨天接近亚洲收市时,英镑兑美元已见承接前天的恶劣走势,跌破前晚美国市所造的1.5191低位,破位后迅即急挫至1.5134低位,但英镑兑美元触及此低位后却成功获得承接并强力反弹,汇价曾自上述低位反弹逾100点子,至1.5236水平. 如昨晚英镑兑美元未见抹去上述反弹幅度,并且可以保持在1.5240水平以上波动及收市,预料英镑兑美元近期的大弱势有望暂告一段落,稍后一旦升回20天保历加通道内波动及收市,预料汇价随后较大机会在1.53-1.56区域内整固,以改善目前已见超卖的技术走势.美元近日的强势亦令美元兑瑞郎突破0.92/0.9245重要阻力区,昨天欧洲入市后更突破20天保历加通道的0.9310顶部阻力,曾高见0.9323水平. 留意昨晚美元兑瑞郎能否高收,倘若乏力再升并显着返回上述的通道内收市,配合美汇指数亦出现短期见顶的形态,相信美元兑瑞郎较大机会转弱,并返回20天SMA支持以下波动.前晚美元兑日圆曾一度突破94阻力关口,可惜高位仅见94.02便掉头回落,最后以十字星待变形态收市.昨天亚洲市美元兑日圆有再次转弱的迹象,如昨晚美元兑日圆回落至93关口以下收市,预料随后将向下作出较深的调整,并考验20天保历加通道底部的支持力.