中国债市: 七天回购利率上行推高IRS短端,下周关注公开市场及PMI

路透上海2月22日 - 中国人民币利率互换 曲线周五延续平坦化走势.不过与上日的短稳长降不同,今日七天回购利率的上行,推动短端涨势相对明显,而五年左右长端则变化较小.

交易员认为,目前市场资金面过度宽松态势有所改变,虽然尚未至紧张,但央行公开市场若继续进行正回购操作,其力度值得密切关注;另外,下周将有汇丰和中国官方的PMI数据公布,亦有期望从中探寻经济增长变化情况.

汇丰将于下周一(25日)公布2月中国制造业PMI(采购经理人指数)初值,中国官方制造业PMI则预计在下周五(3月1日)公布.

北京一银行交易员称,受七天期回购加权利率走升影响,一年期IRS上涨约3个基点(bp),五年约1个bp.下周公开市场操作情况"值得看啊,还有PMI."

本周中国央行在暂停逆回购同时重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

资金市场方面,隔夜和七天期质押式回购利率 延续小幅上涨态势.目前流动性从前期过度泛滥,基本回归至相对平衡态势.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.0725/3.1775 3.1440/3.2320 3.4020/3.4960 3.6500/3.7480 3.6525/3.9750 周四 2.9983/3.1000 3.1121/3.1986 3.3807/3.4700 3.6479/3.7400 3.6733/3.9450 ---------------------------------------------------------------------------------- 变动+0.0742/+0.0775 +0.0319/+0.0334 +0.0213/0.0260 +0.0021/0.0080 -0.0208/+0.0300

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.