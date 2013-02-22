中国债市: 七天回购利率上行推高IRS短端,下周关注公开市场及PMI

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
路透上海2月22日 - 中国人民币利率互换 曲线周五延续平坦化走势.不过与上日的短稳长降不同,今日七天回购利率的上行,推动短端涨势相对明显,而五年左右长端则变化较小.
交易员认为,目前市场资金面过度宽松态势有所改变,虽然尚未至紧张,但央行公开市场若继续进行正回购操作,其力度值得密切关注;另外,下周将有汇丰和中国官方的PMI数据公布,亦有期望从中探寻经济增长变化情况.
汇丰将于下周一(25日)公布2月中国制造业PMI(采购经理人指数)初值,中国官方制造业PMI则预计在下周五(3月1日)公布.
北京一银行交易员称,受七天期回购加权利率走升影响,一年期IRS上涨约3个基点(bp),五年约1个bp.下周公开市场操作情况"值得看啊,还有PMI."
本周中国央行在暂停逆回购同时重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.
资金市场方面,隔夜和七天期质押式回购利率 延续小幅上涨态势.目前流动性从前期过度泛滥,基本回归至相对平衡态势.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.0725/3.1775 3.1440/3.2320 3.4020/3.4960 3.6500/3.7480 3.6525/3.9750 周四 2.9983/3.1000 3.1121/3.1986 3.3807/3.4700 3.6479/3.7400 3.6733/3.9450 ---------------------------------------------------------------------------------- 变动+0.0742/+0.0775 +0.0319/+0.0334 +0.0213/0.0260 +0.0021/0.0080 -0.0208/+0.0300
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2013年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,722.35亿元人民币,较去年12月的2,299.25亿元增近两成.(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
--中华电信抢攻太阳能商机有成，自建、代建的电厂今年规模大幅成长。中华电与桃园市府将于近日共同宣布，替某知名企业代建太阳能电厂，规模将成为中华电投入太阳能领域以来，发电规模最大的代建太阳能电厂。
--据彭博社报导，周大福珠宝以5.53亿港元从苏富比投得一颗59.6卡的粉红色巨钻“粉红之星”，打破全球所有单一宝石的竞投价格纪录。