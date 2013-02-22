投行观点: 美银美林调升瑞声科技评级至"买入",目标价升至38港元

路透香港2月22日 - 投行美银美林的报告称,将主要从事制造和销售声学产品及研发的瑞声科技 投资评级由"中性"调至"买入",目标价亦由31.5港元升至38港元,较现水平约有22%上升空间.

报告指出,智能手机和平板电脑的产品愈来愈多且产品周期缩短,市场竞争更加激烈,品牌客户有需要倚赖瑞声科技的研发以及产品上市时间,使公司占据市场有利位置,并扩大份额和利润率.

报告预期,随着产品升级至更佳的话声质量,以及更多平板电脑的推出,瑞声科技的产品平均售价将会上升;而公司的客户结构正在改善,苹果公司 占其收入比重料由2012年的45%降至2013年的38%,取而代之为三星 和中国智能手机品牌.

瑞声科技周五早盘开低1.75%,香港时间09:39,跌0.64%,报31.2港元.(完)