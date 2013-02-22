《美国FED焦点》尽管疑虑攀升,但美联储不太可能撤出刺激举措

"其他几人则主张,太快降低或结束资产购买可能造成的代价也很大."美联储称.

此外一些分析师指出,美联储的12月会议记录称,数名官员认为远在2013年年底前或许就需放缓或停止债券购买.在他们看来,最近的会议记录中未涉及相关日程,可以说他们的立场还是较为温和的.

"很有可能的是,年底之前美联储或仍将全力推行宽松的模式,"Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp认为.(完) (编译 石冠兰/郑茵/王翔琼/洪曦/兰秀娟/张若琪; 审校 程琳/丁琦/杜明霞/侯向明)