《美国FED焦点》尽管疑虑攀升,但美联储不太可能撤出刺激举措

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数微升至92.93
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
"其他几人则主张,太快降低或结束资产购买可能造成的代价也很大."美联储称.
此外一些分析师指出,美联储的12月会议记录称,数名官员认为远在2013年年底前或许就需放缓或停止债券购买.在他们看来,最近的会议记录中未涉及相关日程,可以说他们的立场还是较为温和的.
"很有可能的是,年底之前美联储或仍将全力推行宽松的模式,"Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp认为.(完) (编译 石冠兰/郑茵/王翔琼/洪曦/兰秀娟/张若琪; 审校 程琳/丁琦/杜明霞/侯向明)
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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