日本已公布经济指标--2013/2/22

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.1% p -1.0% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.5% -0.6% 2月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.1% 2月28日 -- 工业生产(m/m) 12月 +2.4% r -1.4% r 2月27日 -- 失业率 12月 4.2% @ 4.1% @ 2月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差16,294 逆差6,415 3月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 -0.7% +0.2% 2月28日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看日本经济数据相关资料,可点选
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。