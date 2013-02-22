《欧洲经济焦点》欧盟成员国经济成长疲弱,减赤料获更多宽裕时间

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
西班牙可能也无法实现6.3%的赤字目标,不过差得不太多.该国去年和今年都陷于经济衰退,失业率超过25%.
西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)上月称,2012年西班牙将结构性赤字削减3.5个百分点,力度大于7月协议的要求.这份协议当时给予西班牙更多时间来减赤.
据报导,欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)上周对记者表示,西班牙在减赤方面已经取得充分进展,该国"非常可能"将获得更多时间来达成赤字目标.
同样可能获得更多减赤时间的另一个国家是葡萄牙,2012年该国经济萎缩3.2%,幅度大于执委会预计的3%,而2013年的萎缩幅度可能是先前预估的两倍之多.
"预计欧盟执委会将建议...把葡萄牙矫正预算赤字的时间延长一年,这种预期是合理的,"葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)周三对议会说.(完)
(编译 戴素萍/郑茵/王兴亚/艾茂林; 审校 孙茉莉/张若琪/李婷仪)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
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