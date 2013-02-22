金属期市: 伦铜脱离两个月低位,但仍可能录得九个月最大单周跌幅

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
铜价周四创年内单日最大跌幅,并已于本月初悉数回吐今年以来接近5%的涨幅,如今已低于去年底价位.本周伦铜周线料跌逾3%,为去年中以来单周最大跌幅.
上海期货交易所5月期铜合约 微涨0.05%至每吨57,640元人民币.
美国周四公布的一系列经济数据显示复苏仍然迟滞,为美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持货币刺激政策提供支持.周四公布的数据包括初请失业金人数,制造业活动数据,以及消费者物价.
美国预算危机磋商在停摆数周后,美国总统奥巴马周四致电共和党领袖,以共商严峻的"减支"问题.目前距离美国政府预算自动减支开始生效只剩一周多的时间.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员可能仍将推进购债刺激举措,尽管有些方面愈发忧虑如果购债计划推进过甚,会助长资产泡沫或通胀.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/张若琪; 审校 郑茵/徐文焰)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。