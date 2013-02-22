《汇市简讯》美元指数若收在81.50上方,将瞄准阻力位82.00

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
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* 欧元区采购经理人指数(PMI)疲弱推动美元指数此前海外市场上涨0.5%
* 周末前美元指数在窄幅区间盘整
* 处于超买区域的动能指标微升
* 目标位在2012年跌势的61.8%回档位82.00
* 相关图表:(link.reuters.com/xur26t)(完)
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路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。