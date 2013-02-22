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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 10:21 BJT

《汇市简讯》美元指数若收在81.50上方,将瞄准阻力位82.00

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* 欧元区采购经理人指数(PMI)疲弱推动美元指数此前海外市场上涨0.5%

* 周末前美元指数在窄幅区间盘整

* 处于超买区域的动能指标微升

* 目标位在2012年跌势的61.8%回档位82.00

* 相关图表:(link.reuters.com/xur26t)(完)

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